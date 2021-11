Lhospitalet Lhospitalet 46170, Lhospitalet Ciné-Lot : “Un Triomphe” à Granuejouls Lhospitalet Lhospitalet Catégories d’évènement: 46170

Lhospitalet 46170 Lhospitalet Le foyer rural de Granéjouls (commune de Lhospitalet) et Ciné-Lot organisent une séance de cinéma en projetant le film “Un Triomphe”. Synopsis:

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. cine lot

