Ciné-Lot : « Poulet Frites » Lalbenque Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot

Ciné-Lot : « Poulet Frites » Lalbenque, 29 janvier 2023, Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne . Ciné-Lot : « Poulet Frites » 33 place de la bascule Salle communautaire Lalbenque Lot Salle communautaire 33 place de la bascule

2023-01-29 16:00:00 – 2023-01-29

Salle communautaire 33 place de la bascule

Lalbenque

Lot Synopsis:

Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une frite ! CineLot Poulet Frites

Salle communautaire 33 place de la bascule Lalbenque

dernière mise à jour : 2023-01-10 par OT CVL Lalbenque – Limogne

Détails Catégories d’Évènement: Lalbenque, Lot Autres Lieu Lalbenque Adresse Lalbenque Lot OT CVL Lalbenque - Limogne Salle communautaire 33 place de la bascule Ville Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne lieuville Salle communautaire 33 place de la bascule Lalbenque Departement Lot

Lalbenque Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalbenque-ot-cvl-lalbenque-limogne/

Ciné-Lot : « Poulet Frites » Lalbenque 2023-01-29 was last modified: by Ciné-Lot : « Poulet Frites » Lalbenque Lalbenque 29 janvier 2023 33 place de la bascule Salle communautaire Lalbenque Lot Lalbenque Lot OT CVL Lalbenque - Limogne

Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne Lot