Cénevières Lot

Ciné-Lot : "Papicha"

8 octobre 2021

Pass sanitaire

Synopsis : Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises.

Détails Catégories d’évènement: Cénevières, Lot Autres Lieu Cénevières Adresse Ville Cénevières lieuville 44.46269#1.74677