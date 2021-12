Escamps Escamps Escamps, Lot Ciné-Lot : “Oups ! J’ai encore râté l’arche” Escamps Escamps Catégories d’évènement: Escamps

Lot

Ciné-Lot : “Oups ! J’ai encore râté l’arche” Escamps, 19 décembre 2021, Escamps. Ciné-Lot : “Oups ! J’ai encore râté l’arche” Escamps

2021-12-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-19

Escamps Lot Escamps Offert aux enfants par le Foyer Rural d’Escamps “Oups j’ai encore raté l’arche”, un film drôle dès 3 ans ! Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé­ dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction. Offert aux enfants par le Foyer Rural d’Escamps CL Escamps

Escamps

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Escamps, Lot Autres Lieu Escamps Adresse Ville Escamps lieuville Escamps