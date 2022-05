Ciné-Lot : “Ouistreham” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Ciné-Lot : “Ouistreham” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 24 mai 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Ciné-Lot : “Ouistreham” Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-05-24 20:30:00 – 2022-05-24 Place Gambetta Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Synopsis : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. fdfr46@orange.fr +33 5 65 11 44 36 ©cinema_pixabay

Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Place Gambetta Castelnau-Montratier Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Ciné-Lot : “Ouistreham” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-05-24 was last modified: by Ciné-Lot : “Ouistreham” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 24 mai 2022 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot