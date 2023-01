Ciné-Lot : « Les enfants des autres » Gigouzac Gigouzac Gigouzac Catégories d’Évènement: Gigouzac

Lot Gigouzac 4 EUR Synopsis : Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre… CineLot Les enfants des Autres

