Ciné Lot « La Petite » Salle culturelle Cénevières, vendredi 8 mars 2024.

Synopsis

Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé? Joseph en est-il le grand-père légitime? Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l’existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Salle culturelle 390 Route de Calvignac

Cénevières 46330 Lot Occitanie

