Projection du documentaire « Du béton dans nos courgettes » Ciné l’Odyssée Casteljaloux, 30 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Projection de documentaire « Du béton dans nos courgettes » suivi d’un débat « Artificilisation : quel impact dans nos assiettes ? », avec Au fil des séounes et le collectif Nous voulons des Paysans 47.

Dans le cadre du festival AlimenTerre..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

Ciné l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary « Du béton dans nos zucchinis », followed by a debate on « Artificilisation : quel impact dans nos assiettes ? », with Au fil des séounes and the collective Nous voulons des Paysans 47.

As part of the AlimenTerre festival.

Proyección del documental « Du béton dans nos courgettes » seguida de un debate sobre « Artificilización: ¿qué impacto tiene en nuestros platos? », con Au fil des séounes y el colectivo Nous voulons des Paysans 47.

En el marco del festival AlimenTerre.

Vorführung des Dokumentarfilms « Du béton dans nos courgettes », gefolgt von einer Debatte « Artificilisation: quel impact dans nos assiettes? », mit Au fil des séounes und dem Kollektiv Nous voulons des Paysans 47.

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne