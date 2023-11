Projection du film « Winter’s Bone » Ciné l’Odyssée Casteljaloux, 28 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Projection du film « Winter’s Bone », dans le cadre d’Eden Cinéma.

Présenté par Vincent BERGE de la Ligue de l’Enseignement 47..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

Ciné l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Winter’s Bone », as part of Eden Cinéma.

Presented by Vincent BERGE of Ligue de l’Enseignement 47.

Proyección de la película « Winter’s Bone », en el marco de Eden Cinéma.

Presentada por Vincent BERGE, de la Ligue de l’Enseignement 47.

Vorführung des Films « Winter’s Bone », im Rahmen von Eden Cinéma.

Vorgestellt von Vincent BERGE von der Ligue de l’Enseignement 47.

