Festival « Des pages aux images » Ciné l’Odyssée Casteljaloux, 22 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

En partenariat avec le cinéma Le Plaza de Marmande.

le 22 à 20h30 : Dans la brume électrique

le 23 à 19h : La gloire de mon père, présenté par Guy CHAPOUILLÉ

le 24 à 18h : La passion Van Gogh

le 25 à 18h15 : Jodorowsky’s Dune

le 26 à 17h : Snowpiercer.

2023-11-22 fin : 2023-11-26 . .

Ciné l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Le Plaza cinema in Marmande.

22 at 8:30pm: Dans la brume électrique (In the Electric Mist)

23 at 7pm: La gloire de mon père, presented by Guy CHAPOUILLÉ

24 at 6pm: La passion Van Gogh

25 at 6:15pm: Jodorowsky’s Dune

26 at 5pm: Snowpiercer

En colaboración con el cine Le Plaza de Marmande.

22 a las 20.30 h: Dans la brume électrique (En la bruma eléctrica)

23 a las 19.00 h: La gloire de mon père, presentada por Guy CHAPOUILLÉ

24 a las 18.00 h: La passion Van Gogh (La pasión Van Gogh)

25 a las 18.15 h: Dune de Jodorowsky

26 a las 17:00 h: Snowpiercer

In Zusammenarbeit mit dem Kino Le Plaza in Marmande.

am 22. um 20.30 Uhr: Dans la brume électrique (Im elektrischen Nebel)

am 23. um 19 Uhr: La gloire de mon père, präsentiert von Guy CHAPOUILLÉ

am 24. um 18 Uhr: Die Van-Gogh-Passion

am 25. um 18.15 Uhr: Jodorowsky’s Dune

am 26. um 17 Uhr: Snowpiercer

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne