Ciné sénior Ciné l’Odyssée Casteljaloux, 1 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Projection du film « Marie-Line et son juge »..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Ciné l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Marie-Line et son juge ».

Proyección de la película « Marie-Line et son juge ».

Vorführung des Films « Marie-Line und ihr Richter ».

