Nouvelle expérience dans le cadre du Cycle STRANGER THINGS proposé par le cinéma Le Saley’s du 14 au 28 janvier 2023. Venez découvrir les livres et bande dessinée phares de la série et partagez vos lectures souvenirs des années 80. Et tout ça en dégustant des friandises années 80 offertes par le cinéma.

Attention, il y aura aussi LES GREMLINS…

Le Moment Librairie et le cinéma Le Saley’s en profitent pour se mettre aux « couleurs » Stranger Things. N’hésitez pas à nous porter vos souvenirs des années 80 (les photos sont aussi les bienvenues…). Nous nous ferons un plaisir de les exposer sur les 2 lieux des manifestations.

