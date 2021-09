Le Fousseret Scène du Picon Haute-Garonne, Le Fousseret Ciné Live Scène du Picon Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 24 septembre à 20:30

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! L’impro comme vous ne l’avez jamais vue avec ce trio de choc absolument bluffant ! Vous avez toujours rêvé de voir un biopic sur votre grand-mère ? Une comédie romantique entre Macron et Angela Merkel ? Un film de science-fiction où se battent des Aliens contre des courgettes ? Avec “Ciné-Live”, tout est possible ! La seule limite…C’est votre imagination !! Vous êtes plutôt science-fiction, biopic, comédie romantique ou même super héros ? Oubliez Netflix… Créez votre propre film en live !! Choisissez un titre et un genre de film, le nom du héros, son point fort, ses ennemis… Après tirage au sort des propositions du public, les comédiens vous embarquent dans une pièce qui sera unique et créée en live, où tout peut arriver ! Soyez imaginatifs, leurs performances n’ont pas de limite ! Ces pros de l’impro vont vous bluffer pendant près d’1h15… Vous vous serez rarement autant éclatés à un spectacle, c’est sûr !!

Tarif normal : 8 € – Réduit : 5 €

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:30:00

