Le Grand Sud, le mercredi 22 décembre à 14:30

Pour patienter en attendant la période magique de Noël, assistez à la projection gratuite d’un film à voir en famille : “Les Moomins attendent Noël” La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le souhaitent… >>> Réservation indispensable

Gratuit

Le Grand Sud 50 Rue de l'Europe, 59000 Lille

2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T16:30:00

