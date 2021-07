Polisot Polisot Aube, Polisot Ciné-ligue à l’Aiguillage : séance en plein air Polisot Polisot Catégories d’évènement: Aube

Polisot

Ciné-ligue à l’Aiguillage : séance en plein air Polisot, 14 août 2021-14 août 2021, Polisot. Ciné-ligue à l’Aiguillage : séance en plein air 2021-08-14 22:00:00 – 2021-08-14 00:00:00

Polisot Aube Polisot contact@assoquaidesarts.fr +33 3 51 63 71 52 http://www.assoquaidesarts.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Polisot Étiquettes évènement : Autres Lieu Polisot Adresse Ville Polisot lieuville 48.07314#4.38485