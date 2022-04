Ciné légende “Tchao Pantin” de Claude Berri – Samedi 16 avril Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Ciné légende "Tchao Pantin" de Claude Berri – Samedi 16 avril

Cinéma Rex, le samedi 16 avril à 18:30

Cinéma Rex, le samedi 16 avril à 18:30

Le Rex propose une programmation de films en liens avec des festivals ouverts sur le monde : made in Asia, ciné latino et regard sur le cinéma algérien et un ciné légende mythique. De belles séances en perspective. ### Tchao Pantin **Réalisé par Claude Berry** **Nationalité : Français** **Sortie nationale : 1983** **Avec : Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral** **Tous publics** **Genre : Drame** Premier film du cycle dédié à Claude Berri, Tchao Pantin va permettre à Coluche de remporter le César de meilleur acteur. La projection du jeudi 14 avril à 20h30 sera accompagnée d’une intervention de Sébastien Gayraud, spécialiste du cinéma. Lambert, le regard fatigué et l’œil rougi par l’alcool, traine sa solitude dans un garage parisien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. Un jour, Bensoussan est assassiné… _DE LOIN LE MEILLEUR FILM AVEC COLUCHE. LE BRILLANT COMIQUE NOUS PROUVE ICI QU’IL ÉTAIT ÉGALEMENT TRÈS DOUÉ POUR LE DRAME._ **_>CHRONIQUE CINE REX_** [[https://youtu.be/NnH0SnIEB4Y](https://youtu.be/NnH0SnIEB4Y)](https://youtu.be/NnH0SnIEB4Y) Films d’ici et d’ailleurs Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

