du jeudi 3 mars au samedi 5 mars à Cinéma Rex

Nationalité : Français Sortie nationale : 1990 Avec : Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel Duchaussoy Durée : 1h48 Tous publics Genre : Comédie dramatique CINÉ LÉGENDE Une vieille dame s’éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a soixante ans et qui s’occupe de la propriété, convoque pour l’enterrement son frère Georges et sa belle-sœur Lily, sa nièce Claire, sa propre fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous sommes en mai 1968. Depuis deux semaines Paris est à feu et à sang… [[https://youtu.be/8AzgSfdQalo](https://youtu.be/8AzgSfdQalo)](https://youtu.be/8AzgSfdQalo) De Louis Malle Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:30:00;2022-03-05T18:30:00 2022-03-05T20:30:00

