du jeudi 16 septembre au samedi 18 septembre à Cinéma Rex

**Nationalité :** Américain **Sortie nationale :** 1947 **Avec :** Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Peter Lorre **Durée :** 1h42 **Tous publics** **Genre :** Drame **EN V.O** A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l’établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, quelle n’est pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie… [**> Bande annonce**](https://youtu.be/66Zvg0YW870) Première séance de notre cycle « La ville au cinéma », Casablanca sera accompagné de la présentation de Sébastien Gayraud spécialiste du cinéma Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T20:30:00 2021-09-16T22:30:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T20:30:00

