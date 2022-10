CINÉ-LECTURE : SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

CINÉ-LECTURE : SEULE LA TERRE EST ETERNELLE, 24 novembre 2022, . CINÉ-LECTURE : SEULE LA TERRE EST ETERNELLE



2022-11-24 – 2022-11-24 En partenariat avec la bibliothéque Max Rouquette, découvrez le Ciné-Lecture autour du documentaire : SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de François Busnel et Adrien Soland. « Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. Découvrez le Ciné-Lecture autour du documentaire : SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de François Busnel et Adrien Soland. « Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. » dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville