Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud Tonneins Tonneins
Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud Tonneins, 5 mai 2022, Tonneins.
Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins
2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05 21:30:00 Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex
Tonneins Lot-et-Garonne
EUR 4 4 Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud au Cinéma Rex de Tonneins
– Durée : 45 minutes.
– à partir de 15 ans.
Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud au Cinéma Rex de Tonneins
+33 5 53 84 38 91
Ciné-Lecture par Guillaume Guéraud au Cinéma Rex de Tonneins
– Durée : 45 minutes.
– à partir de 15 ans.
Association “Amaçada” Grateloup
Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins
dernière mise à jour : 2022-03-25 par