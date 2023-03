Ciné/lecture hommage à Annie Ernaux/Les Années super huit Théâtre de Morteau / Atalante Morteau Morteau Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Morteau 5 EUR Soirée ciné/lectures en hommage à Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, avec son film « Les années super huit » encadré par des lectures d’extraits de ses œuvres. Organisée par le cinéma de la MJC L’Atalante, en collaboration avec la librairie Les 3 Souhaits, la médiathèque de Morteau et les bibliothèques des localités environnantes. Avec le soutien de la Ville de Morteau. contact@mjcmorteau.com +33 3 81 61 04 25 Théâtre de Morteau / Atalante Place de la Halle Morteau

