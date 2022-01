Ciné : « Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » Harfleur, 25 février 2022, Harfleur.

Ciné : « Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » Harfleur

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25

Harfleur Seine-Maritime

« Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Felix Herngren (Suède) – 2014.

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant…

Le vendredi 25 février à 20h30, à la Forge

Tarif : 4,50 €

« Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Felix Herngren (Suède) – 2014.

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard pour tout…

« Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Felix Herngren (Suède) – 2014.

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant…

Le vendredi 25 février à 20h30, à la Forge

Tarif : 4,50 €

Harfleur

dernière mise à jour : 2022-01-28 par