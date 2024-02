Ciné Laz: projection de »Odette de Puigaudeau, de la Bretagne au désert en présence de la réalisatrice Brigitte Chevet Salle Bellevue Laz, vendredi 16 février 2024.

Pour sa prochaine séance le 16 février, CinaLaz propose en première partie un documentaire Odette de Puigaudeau, de la Bretagne au désert », en présence de la réalisatrice Brigitte Chevet.

Après des études de langues et de journalisme au CFJ à Paris, elle est reporter d’actualités pour différentes chaines comme TF1, Canal Plus et France 3. Autrice et réalisatrice indépendante de documentaires télévisés, elle a une vingtaine de fillms à son actif ainsi que de nombreux magazines et reportages.

En 2001, elle fait le voyage en Mauritanie sur les traces d’Odette de Puigaudeau, une artiste-autrice voyageuse née en 1894. Fille du peintre de l’école de Pont-Aven Fernand de Puigaudeau, elle a été déssinatrice pour Lanvin, journaliste, marin, aventurière. Vivant comme un homme, anticolonialiste et féministe, Odette établit des relations avec les Maures, sans être dominatrice ni extérieure, ni fusionnelle.

Renseignements au 06.07.72.79.50 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16

Salle Bellevue Laz

Laz 29520 Finistère Bretagne

