Ciné Latino Gourdon, 23 mars 2022, Gourdon.

Ciné Latino Gourdon

2022-03-23 20:45:00 – 2022-03-23

Gourdon Lot Gourdon

EMPLOYÉ / PATRON (VO)

Mercredi 23 Mars à 20:45

Uruguay/Argentine 2022. Un drame de Manuel Nieto Zas avec

Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos… Durée : 1h46

Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.

COMPÉTITION OFFICIELLE (VO)

Mercredi 30 Mars à 20:45

Espagne 2022. Une comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez… Durée : 1h54

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film qui laisse son empreinte dans l’histoire. Pour ce faire, il engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Ils forment une équipe brillante qui ne peut pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont peut-être un énorme talent, mais ils ont un ego encore plus grand. Pour leur inculquer un peu d’humilité, Lola leur lance une série de défis de plus en plus imaginatifs…

KARNAWAL (VO)

Jeudi 31 Mars à 20H45

Argentine 2022. Un drame de Juan Pablo Félix avec Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Mónica Lairana… Durée : 1h32

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se

prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…

En partenariat avec l’ACREAMP : 3 FILMS EN AVANT-PREMIÈRE

Gourdon

