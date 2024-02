Ciné-Klub : « François Truffaut » : 1/3 : Tirez sur le pianiste Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, vendredi 5 avril 2024.

Ciné-Klub : « François Truffaut » : 1/3 : Tirez sur le pianiste Les séances Ciné-Klub sont précédées d’une courte présentation, et sont suivies d’une discussion organisée à la fin de la séance autour d’un verre offert par le cinéma. Vendredi 5 avril, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5,50€

TIREZ SUR LE PIANISTE

Drame | France | 1959 | N&B | 1h20

Réalisé par François Truffaut avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, Boby Lapointe, Michèle Mercier

Qui est Charlie Kohler ? On sait qu’il est le pianiste du bistrot de Plyne, et puis ? Il a trois frères : Chico, Momo et le petit Fido – qui ont bien souvent des ennuis avec les truands. La serveuse du bar, Léna, est elle amoureuse de Charlie et sait parfaitement qu’il se nomme Edouard Saroyan, qu’il a été un grand virtuose célèbre et qu’il a tout abandonné après le suicide de sa femme. Léna veut aider Charlie et c’est là que les ennuis commencent…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

