Fin du FESTIVAL 2023 sur les Arts de la scène Samedi 14 octobre, 19h30 Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès

Le 6ème Festival de Paris 14 Territoire de CInéma s’achève.

Rendez-vous à l’automne 2024 pour une nouvelle édition de ce Festival sur un nouveau thème à définir.

Merci à toutes et tous d’être venu(e)s.

N’hésitez pas à venir dans nos ciné-quartiers et ciné-clubs et nous contacter pour toute question.

Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

