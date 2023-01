Good morning Babilonia de Paolo Taviani et Vittorio Taviani (1987) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Good morning Babilonia de Paolo Taviani et Vittorio Taviani (1987) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès, 15 avril 2023, Paris. Good morning Babilonia de Paolo Taviani et Vittorio Taviani (1987) Samedi 15 avril, 20h00 Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès

Entrée libre

avec Vincent Spano, Joaquim de Almeida, Greta Scacchi Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Pour sauver de la faillite la vieille entreprise familiale de restauration de monuments, Andrea et Nicola partent faire fortune aux Amériques.

Plein d’enthousiasme, les deux frères déchantent vite et connaissent rapidement la vie harassante des saisonniers.

Pourtant, un jour la chance apparaît sous la forme d’un train chargé d’Italiens. Andrea et Nicola filent ainsi à San Francisco où se prépare l’exposition universelle de 1914. Ils vont rencontrer le célèbre D.W. Griffith qui va les engager pour la construction du décor de son prochain film… Durée : 2 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:00:00+02:00

2023-04-15T22:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ciné-Kino d'ARTMELE - Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 5 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Quartier de Plaisance Ville Paris lieuville Ciné-Kino d'ARTMELE - Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Ciné-Kino d'ARTMELE - Centre socioculturel Maurice Noguès Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Good morning Babilonia de Paolo Taviani et Vittorio Taviani (1987) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès 2023-04-15 was last modified: by Good morning Babilonia de Paolo Taviani et Vittorio Taviani (1987) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès Ciné-Kino d'ARTMELE - Centre socioculturel Maurice Noguès 15 avril 2023 Ciné-Kino d'ARTMELE - Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris

Paris