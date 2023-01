Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte avec Yolande Moreau (2004 – 1h37) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte avec Yolande Moreau (2004 – 1h37) Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès, 10 février 2023, Paris. Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte avec Yolande Moreau (2004 – 1h37) Vendredi 10 février, 20h00 Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès

Entrée gratuite

comédie dramatique française Ciné-Kino d’ARTMELE – Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Synopsis

Irène est en tournée avec un one woman show dans le nord de la France. Elle rencontre Dries, un porteur de géants… C’est le début d’une histoire d’amour ! Histoire d’amour qui a d’étranges résonances avec le spectacle qu’Irène joue sur scène…

