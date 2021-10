Ciné Kids “Halloween-Party” Decize, 4 novembre 2021, Decize.

Ciné Kids “Halloween-Party” 2021-11-04 – 2021-11-04 Cinéma “Cinéal” 1, Rue du Port

Decize Nièvre Decize

6 EUR Les Cinéallumés et le Cinéal de Decize proposent un après-midi sur le thème d’Halloween.

Au programme, le film d’animation : La Famille Addams 2 “Une virée d’enfer”

Durée : 1h33

Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac

Synopsis :

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

Concours de costumes – Goûter offert

+33 3 86 25 41 11

Les Cinéallumés et le Cinéal de Decize proposent un après-midi sur le thème d’Halloween.

Au programme, le film d’animation : La Famille Addams 2 “Une virée d’enfer”

Durée : 1h33

Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac

Synopsis :

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

Concours de costumes – Goûter offert

dernière mise à jour : 2021-10-18 par