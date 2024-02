Ciné-Karaoké Rue Jean Urruty Saint-Palais, vendredi 29 mars 2024.

Ciné-Karaoké Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Apéritif et soirée Karaoké, puis projection du film « Karaoké ». Après une soirée pleine d’excès, Bénédicte, célèbre chanteuse d’opéra, voit sa carrière s’écrouler.Fatou, passionnée de karaoké, est la seule à lui tendre la main. Elle a une idée derrière la tête convaincre Bénédicte de participer au grand concours national de karaoké. La parfaite maîtrise vocale de l’une et la ténacité de l’autre pourraient bien faire des étincelles et les amener très loin. .

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

