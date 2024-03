Ciné-Kapsule : Little blue girl Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, vendredi 24 mai 2024.

Ciné-Kapsule : Little blue girl Les Ciné-Kapsule c’est les rendez-vous cinéphiles qui vous proposent de voyager à travers le cinéma. Découvrez des films atypiques, pour une séance unique. Vendredi 24 mai, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

LITTLE BLUE GIRL

Drame | France | 1h35

Réalisé par Mona Achache avec Marion Cotillard, Marie Brunel, Marie-Christine Adam

À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

cinéma film