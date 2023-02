Ciné Junior dès 6 ans : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Cinéma Pathé Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Ciné Junior dès 6 ans : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Cinéma Pathé Belfort, 15 février 2023, Belfort . Ciné Junior dès 6 ans : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Boulevard du Cardinal de Richelieu Cinéma Pathé Belfort Belfort Territoire de Belfort Cinéma Pathé Belfort Boulevard du Cardinal de Richelieu

2023-02-15 – 2023-02-15

Cinéma Pathé Belfort Boulevard du Cardinal de Richelieu

Belfort

Territoire de Belfort 12.5 12.5 EUR Québec, France | 2022 | 1h13 | dès 6 ans

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… communication2@festival-entrevues.com +33 3 70 04 80 90 Cinéma Pathé Belfort Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Belfort Territoire de Belfort Cinéma Pathé Belfort Boulevard du Cardinal de Richelieu Ville Belfort lieuville Cinéma Pathé Belfort Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Departement Territoire de Belfort

Belfort Belfort Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort /

Ciné Junior dès 6 ans : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Cinéma Pathé Belfort 2023-02-15 was last modified: by Ciné Junior dès 6 ans : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Cinéma Pathé Belfort Belfort 15 février 2023 Boulevard du Cardinal de Richelieu Cinéma Pathé Belfort Belfort Territoire de Belfort Cinéma Pathé Belfort Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire de Belfort