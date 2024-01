Ciné junior dès 3 ans avec LES TOUTES PETITES CRÉATURES Cinéma Kinepolis Belfort Belfort, mercredi 7 février 2024.

Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert sont de drôle de créatures. À travers toutes sortes de jeux, elles apprennent à découvrir le monde qui les entoure. Par les créateurs de Shaun le Mouton !

> Après la séance participe à l’atelier « crée ta petite créature en pâte à modeler » !

Grande-Bretagne | 2022 | 38min | dès 3 ans

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance. EUR.

Cinéma Kinepolis Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 14:00:00

fin : 2024-02-07



