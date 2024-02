Ciné Journée de la femme She said Maison du Terroir Genouilly, vendredi 8 mars 2024.

Ciné Journée de la femme She said Maison du Terroir Genouilly Saône-et-Loire

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération.

À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Maison du Terroir 3 Rue Lapins

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maisonterroir.genouilly@orange.fr

