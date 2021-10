Roubaix Ateliers jouret Nord, Roubaix Ciné Jouret Ateliers jouret Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Nous vous convions au retour des projections de films aux Ateliers Jouret à l’occasion d’Halloween pour vous faire profiter d’une thématique frissonnante … et surtout festive ! L’entrée est libre, il vous faudra cependant réserver un biller via HalloAsso. RESERVATION : [https://www.helloasso.com/…/evene…/cine-jouret-halloween](https://www.helloasso.com/…/evene…/cine-jouret-halloween) —-Ouverture des portes 18h—– BAR : Cocktail sanginolant au rendez-vous et surtout … Soupe à la citrouille ! —-Projection du film 19h30—- ? Pour petit·e·s et grand·e·s, nous vous proposons de voir, ou revoir, le tout premier « SOS Fantômes » (1h45).

entrée libre réservation souhaitable

CINÉ JOURET – HALLOWEEN Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

