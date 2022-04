Ciné Jeux Vidéo Amical Ciné de Leers Leers Catégories d’évènement: Leers

Nord

Ciné Jeux Vidéo

Amical Ciné de Leers, le samedi 16 avril à 16:00

Amical Ciné de Leers, le samedi 16 avril à 16:00

Le samedi 16 avril à 16h00, à l’occasion de la projection du film ICARE, venez découvrir et/ou jouer sur notre grand écran à des jeux vidéo en lien avec les thématiques du film. Informations au +33.(0).3.20.80.05.31 par l’Amical Ciné de Leers Amical Ciné de Leers 35 rue Joseph Leroy Leers Leers Nord

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T18:00:00

