Pyrénées-Atlantiques Pour la dernière du Cycle STRANGER THINGS proposé par le cinéma Le Saley’s du 14 au 28 janvier 2023, c’est la fête.

Retrouvons-nous pour voir LES GOONIES et en suivant, c’est session Jeux de société cultes de la série : loup garou réinventé, rencontre du 3ème type, fin du monde et autre initiation aux jeux de rôles… L’occasion ou jamais de ressortir vos tenues 80’s… Pour la dernière du Cycle STRANGER THINGS proposé par le cinéma Le Saley’s du 14 au 28 janvier 2023, c’est la fête.

