Cinéma L'Autan, le vendredi 24 décembre à 15:00

Résumé —— **À partir de 3 ans** Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants ! **Le loup boule – De Marion Jamault – 3 min 46 / 2016 / Belgique – Papier découpé animé** Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre un talent caché pour enfin se remplir la panse. **Je suis un loup – De Michaël Journolleau – 5 min / 2020 / France – Ordinateur 2D** Un loup, déçu que toutes les histoires que l’on raconte sur lui le fassent passer pour un méchant, décide d’imaginer sa propre histoire, mais les choses vont déraper… **Un songe en hiver – De Natalia Malykina – 6 min / 2016 / Norvège – Ordinateur 2D** Hiver « Marchant sous la neige, Wolfy, le ventre creux, découvre un objet des plus mystérieux… » **Le navire de glace au printemps – De Natalia Malykina – 6 min 30 / 2017 / Norvège – Ordinateur 2D** Printemps « Dessus la mer de glace aux multiples dangers, capitaine Wolfy et le lièvre embarqués… » **Fête d’une nuit d’été – De Natalia Malykina – 6 min 33 / 2019 / Norvège – Ordinateur 2D** Été « Wolfy par les étoiles et la lune éclairé, rêve d’un beau gâteau pour fêter ses années… » **Vol d’Automne – De Natalia Malykina – 6 min / 2020 / Norvège – Ordinateur 2D** Automne « Les oiseaux vers le sud viennent de s’envoler, comment fera Wolfy pour les accompagner ? » Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html) Un film de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau. Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

