Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages Salies-de-Béarn, 15 mai 2022, Salies-de-Béarn. Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages Salies-de-Béarn

2022-05-15 10:30:00 – 2022-05-15

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Etre incollable sur les animaux sauvages ? Mais oui, c’est possible !

Quizz sur les animaux suivi de la projection du film ” Lynx” réalisé par Laurent Gueslin.

Dès 8 ans. Etre incollable sur les animaux sauvages ? Mais oui, c’est possible !

Quizz sur les animaux suivi de la projection du film ” Lynx” réalisé par Laurent Gueslin.

Dès 8 ans. +33 5 59 65 05 37 Etre incollable sur les animaux sauvages ? Mais oui, c’est possible !

Quizz sur les animaux suivi de la projection du film ” Lynx” réalisé par Laurent Gueslin.

Dès 8 ans. cinemalesaleys

Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Ville Salies-de-Béarn lieuville Salies-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages Salies-de-Béarn 2022-05-15 was last modified: by Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 15 mai 2022 Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques