Résumé —— Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. Programme : – Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell – La Corneille blanche de Miran Miošić – Le Moineau et l’avion de papier de Christoph Englert – Le Renard et l’oisille de Fred et Sam Guillaume A partir de 3 ans. Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595526&cfilm=299394.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595526&cfilm=299394.html) —————————————————————————- Un programme de 4 courts métrages Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

