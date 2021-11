Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné jeunesse : Le Quatuor à cornes là haut sur la montagne Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ciné jeunesse : Le Quatuor à cornes là haut sur la montagne Cinéma L’Autan, 24 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné jeunesse : Le Quatuor à cornes là haut sur la montagne

Cinéma L’Autan, le mercredi 24 novembre à 16:00

Résumé —— Programme de 3 courts métrages d’animation. Temps de cochon Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible de s’amuser! Mais impossible n’est pas Charly! Ce petit cochon plein de folie va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations Croc Marmottes C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité. Là-haut sur la montagne Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html) Un film de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella & Arnaud Demuynck Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T17:00:00

