Ciné jeunesse : Le Noël de Petit Lièvre Brun Cinéma L’Autan, 29 décembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Ciné jeunesse : Le Noël de Petit Lièvre Brun

du mercredi 29 décembre au vendredi 31 décembre à Cinéma L’Autan

À partir de 3 ans. Résumé —— À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié ! **FLOCONS ET CAROTTES – De Samantha Leriche-Gionet, Canada, 2010, 4’02.** Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux… Voici venue la saison des bonhommes de neige ! Mais cette année, ils perdent tous mystérieusement leur nez… Où ont donc bien pu passer toutes ces carottes ? **LA MOUFLE – De Sophie Martin, France, 2019, 5’21.** Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud… Une petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une moufle. Les autres animaux se pressent pour y être invités. Tout le monde est le bienvenu, mais à condition d’apporter quelques friandises ! **AU COEUR DE L’HIVER – D’Isabelle Favez, Suisse, 2012, 7 ’35.** – Ça creuse, ce froid ! – Ça ouvre l’appétit, la neige ! C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils cherchent toutes un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Heureusement qu’on peut toujours compter sur les copains ! **LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN – De Jo Boag, Australie, 2017, 26’.** À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une grande fête, mais ils perdent malencontreusement toutes les provisions du déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se perdent pas en chemin… Bande Annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589836&cfilm=285617.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589836&cfilm=285617.html)

Un programme de quatre courts-métrages

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T17:00:00 2021-12-29T17:30:00;2021-12-31T15:30:00 2021-12-31T16:00:00