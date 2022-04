Ciné jeunesse : Le grand jour du lièvre Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné jeunesse : Le grand jour du lièvre Cinéma L’Autan, 6 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne. Ciné jeunesse : Le grand jour du lièvre

du mercredi 6 avril au lundi 2 mai à Cinéma L’Autan

Résumé : ——– ### – Les Petits pois de Dace Rīdūze (2020, 14′) : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! ### – Le Grand jour du lièvre de Dace Rīdūze (2015, 10′) : Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! ### – Vaïkiki de Māris Brinkmanis (2017, 10 ‘) : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. ### – Le Grain de poussière de Dace Rīdūze (2018, 13’) : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. ### A partir de 3 ans Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595430&cfilm=299135.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595430&cfilm=299135.html) —————————————————————————- Un programme de 4 films d’animation en marionnettes par Dace Riduze & Maris Brinkmanis (Lettonie) Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T16:50:00;2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T16:50:00;2022-04-29T15:30:00 2022-04-29T16:30:00;2022-05-02T16:00:00 2022-05-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Ciné jeunesse : Le grand jour du lièvre Cinéma L’Autan 2022-04-06 was last modified: by Ciné jeunesse : Le grand jour du lièvre Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 6 avril 2022 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne