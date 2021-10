Paris Institut suédois île de France, Paris Ciné jeunesse : Franz et le chef d’orchestre Institut suédois Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné jeunesse : Franz et le chef d’orchestre Institut suédois, 7 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 11h15 à 12h

gratuit

Le film d’animation « Franz et le chef d’orchestre » propose à nos plus petits visiteurs un voyage musical à l’esthétique originale. Le père de Franz est chef d’orchestre et cet été il dirige une colonie musicale. Franz aimerait participer en jouant d’un instrument mais il est encore trop petit. C’est pourtant lui qui, pour sauver le concert, vient au secours du soliste victime de la méchanceté des autres enfants. Les histoires se nouent en musique autour de ce trio émouvant. Pour ce film, Uzi et Lotta Geffenblad ont utilisé la technique du papier découpé tout en insérant des objets en trois dimensions pour créer un univers coloré, aussi animé que ludique, généreusement poétique. Voir un extrait Informations pratiques :

À partir de 4 ans.

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 11h. Film en version française

Réalisé par : Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad

Distributeur : Les films du préau Plus d’information sur nottre site. Spectacles -> Jeune public Institut suédois 11 rue Payenne Paris 75003

1 : Saint-Paul (383m) 8 : Chemin Vert (404m)

Contact : Institut suédois 0144788020 institutsuedois@si.se https://paris.si.se/ https://www.facebook.com/Institutsuedois Spectacles -> Jeune public Musique;Cinéma;En famille;Enfants

