Résumé —— C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid… **LE TIGRE SANS RAYURES de Robin Morales** – Dessin et animation sur ordinateur 2D – 8’30 – France – 2018 – sans dialogue Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans l’espoir de retrouver ses rayures perdues. **LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL de Chaïtane Conversat** – Papier découpé, peinture, objets, sable et éléments végétaux – 13’25 – France/Suisse – 2018 Une vieille dame accumule chez elle des cartons remplis de souvenirs. Tous les mercredis, avec l’aide de ses amies les blattes, elle invente de fabuleux récits pour sa petite-fille. D’histoire en histoire, la petite fille grandit et la place vient à manquer. **TICKET GAGNANT de Svetlana Andrianova** – Dessins animés sur ordinateur 2D – 4’ – Russie – 2018 – sans dialogue Dans la ville en pleine agitation, la circulation des voitures s’ajoute à la précipitation des piétons. Personne ne fait attention à un pauvre chien errant… jusqu’au jour où une petite fille pose son regard sur lui ! L’affection le sauve alors de l’indifférence. **PREMIERE NEIGE de Lenka Ivancíková** – Marionnettes animées en stop motion – 13’ – République Tchèque – 2015 – sans dialogue Un petit hérisson se réveille un peu trop tôt de son hibernation. Les lumières de la nuit l’attirent irrésistiblement. Mais quand la première neige se met à recouvrir tous les sentiers, comment retrouver le terrier où dort encore toute la famille ? **UN LYNX DANS LA VILLE de Nina Bisiarina** – Dessins animés sur ordinateur 2D – 6’ – France – 2020 – sans dialogue Attiré par les lumières du soir, un lynx un peu curieux s’ennuie dans sa forêt et décide d’aller faire un tour dans la ville voisine. Durant la nuit, il s’y promène en trouvant des tas de choses inconnues qui l’amusent beaucoup ! Puis il s’endort au milieu des voitures. Au petit matin, les habitants découvrent cet étrange animal… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589658&cfilm=280452.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589658&cfilm=280452.html) Un film de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

