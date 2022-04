Ciné jeunesse : C’est magic ! – À la baguette ! Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné jeunesse : C’est magic ! – À la baguette ! Cinéma L’Autan, 13 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne. Ciné jeunesse : C’est magic ! – À la baguette !

Cinéma L’Autan, le mercredi 13 avril à 16:00

Résumé : ——– ### Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres. Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595780&cfilm=302181.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595780&cfilm=302181.html) —————————————————————————- Un film d’animation de Max Lang Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Ciné jeunesse : C’est magic ! – À la baguette ! Cinéma L’Autan 2022-04-13 was last modified: by Ciné jeunesse : C’est magic ! – À la baguette ! Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 13 avril 2022 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne