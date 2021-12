Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné jeunesse : Belle Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma L’Autan, le samedi 15 janvier 2022 à 15:30

Résumé —— **À partir de 11 ans.** Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594852&cfilm=288888.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594852&cfilm=288888.html) Un film de Mamoru Hosada Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T15:30:00 2022-01-15T17:30:00

