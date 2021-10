CINÉ JEUNE PUBLIC : PINGU Château-Gontier-sur-Mayenne, 6 novembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CINÉ JEUNE PUBLIC : PINGU 2021-11-06 16:30:00 – 2021-11-06 Château-Gontier 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

EUR 4 4 PINGU

(Suisse – Royaume-Unis/ 2021 / 0H40 / dès 3 ans)

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et formats des films adaptés aux jeunes spectateurs. Le 6 novembre : Pingu

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

