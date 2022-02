CINÉ JEUNE PUBLIC : PAS PAREIL ET POURTANT Château-Gontier-sur-Mayenne, 21 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CINÉ JEUNE PUBLIC : PAS PAREIL ET POURTANT Château-Gontier 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-21 – 2022-05-21 Château-Gontier 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

EUR 4 4 PAS PAREIL ET POURTANT

(Suisse – Allemagne – Croatie / 2022 / 0H40)

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Lors de la séance du 21 mai, le goûter est offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil. Jus de fruits et gâteaux bio et locaux pour une consommation éthique et responsable dès le plus jeune âge !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et formats des films adaptés aux jeunes spectateurs.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-26 par