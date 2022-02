CINÉ JEUNE PUBLIC : JARDINS ENCHANTES Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CINÉ JEUNE PUBLIC : JARDINS ENCHANTES Château-Gontier 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-05 – 2022-03-05 Château-Gontier 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

JARDINS ENCHANTES

(France / 2021 / 0H44 / dès 3 ans)

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Lors de la séance du 05 mars, le goûter est offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil. Jus de fruits et gâteaux bio et locaux pour une consommation éthique et responsable dès le plus jeune âge !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et formats des films adaptés aux jeunes spectateurs.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

JARDINS ENCHANTES

(France / 2021 / 0H44 / dès 3 ans)

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Lors de la séance du 05 mars, le goûter est offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil. Jus de fruits et gâteaux bio et locaux pour une consommation éthique et responsable dès le plus jeune âge !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Château-Gontier 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-01-26 par